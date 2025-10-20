В ВТБ добавили уведомление о входе в онлайн-банк с нового устройства

Клиенты ВТБ будут получать СМС-уведомления при первом входе в свой аккаунт «ВТБ Онлайн» с нового устройства. Как сообщили РБК в пресс-службе банка, это позволит оперативно отреагировать в случае несанкционированного доступа.

В уведомлении будет указано имя устройства или браузера, с которого был осуществлен вход. Если клиент не выполнял его, он сможет сбросить все активные сессии через раздел «Безопасность» в «ВТБ Онлайн» или по звонку в call-центр. После сброса повторный вход возможен только с двухфакторной аутентификацией — пароля и временного кода из СМС. Также доступна возможность заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.

В апреле ВТБ добавили в свое приложение новую функцию, которая позволила клиентам запрещать снимать и зачислять средства по QR-коду в банкоматах. Такую меру ввели с целью защиты от мошенников, которые убеждают своих жертв перевести деньги на якобы безопасный счет с помощью такого кода.

Установить самозапрет на операции в банкоматах по QR-коду можно в разделе «Безопасность» в приложении «ВТБ Онлайн». Используя сервис «Защита от мошенников», нужно выбрать вкладку «Самоограничения». После подключения снять такой запрет клиент сможет только лично в отделении банка.