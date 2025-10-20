 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В ВТБ добавили уведомление о входе в онлайн-банк с нового устройства

Сюжет
Как защититься от мошенников
Сюжет
Личные финансы
ВТБ VTBR ₽70,7 -0,76% Купить

Клиенты ВТБ будут получать СМС-уведомления при первом входе в свой аккаунт «ВТБ Онлайн» с нового устройства. Как сообщили РБК в пресс-службе банка, это позволит оперативно отреагировать в случае несанкционированного доступа.

В уведомлении будет указано имя устройства или браузера, с которого был осуществлен вход. Если клиент не выполнял его, он сможет сбросить все активные сессии через раздел «Безопасность» в «ВТБ Онлайн» или по звонку в call-центр. После сброса повторный вход возможен только с двухфакторной аутентификацией — пароля и временного кода из СМС. Также доступна возможность заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.

МВД рассказало о схеме мошенников с переводом денег «по ошибке»
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В апреле ВТБ добавили в свое приложение новую функцию, которая позволила клиентам запрещать снимать и зачислять средства по QR-коду в банкоматах. Такую меру ввели с целью защиты от мошенников, которые убеждают своих жертв перевести деньги на якобы безопасный счет с помощью такого кода.

Установить самозапрет на операции в банкоматах по QR-коду можно в разделе «Безопасность» в приложении «ВТБ Онлайн». Используя сервис «Защита от мошенников», нужно выбрать вкладку «Самоограничения». После подключения снять такой запрет клиент сможет только лично в отделении банка.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
мошенники ВТБ СМС
Материалы по теме
МВД рассказало о схеме мошенников с переводом денег «по ошибке»
Общество
Мошенники начали использовать схему с договорами на газовое оборудование
Общество
МВД предупредило о мошенничестве с самозапретом на кредиты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
SEO меняется: как попасть в ответы ИИ, а не только в поисковую выдачуПодписка на РБК, 08:20
FIS рассмотрит допуск россиян на Олимпиаду. Каковы шансы поехать на Игры Спорт, 08:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:16
Польша пообещала «счастливое решение» вопроса займа Киеву за счет России Политика, 08:15
Губернатор Ульяновской области сообщил о попытке атаки БПЛА на подстанцию Политика, 08:13
МВД сообщило, что четыре человека в Новосибирске погибли из-за поджога Общество, 08:05
Как частные вузы перестали быть «фабриками дипломов» и что их ждет дальшеПодписка на РБК, 08:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В ВТБ добавили уведомление о входе в онлайн-банк с нового устройства Технологии и медиа, 08:01
Лондон уже не тот: почему Милан стал городом-магнитом для миллионеровПодписка на РБК, 08:00
Милош Бикович: «Между сербами и русскими крепкая связь» Life, 08:00
ЦБ повысил прогноз по инфляции. Какие инструменты защитят от роста ценПодписка на РБК, 08:00
Прокуратура проверит инцидент с выкатившимся за полосу самолетом AZAL Общество, 07:55
«РИА Новости» назвало зарплату основного владельца шахты «Листвяжная» Общество, 07:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46