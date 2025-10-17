 Перейти к основному контенту
Общество
0

Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за возможной взрывчатки в багаже

Фото: Вадим Денисов / ТАСС
Фото: Вадим Денисов / ТАСС

В международном аэропорту Кишинева имени Евгения Доги обнаружили багаж, в котором, предположительно, находится взрывное устройство, сообщает пресс-служба воздушной гавани в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Пассажиры и персонал аэропорта эвакуировали, а сотрудники пограничной полиции и спецподразделения МВД республики оперативно прибыли на место.

«Мы рекомендуем пассажирам, у которых запланирован рейс на сегодня, проверить статус рейса на онлайн-табло аэропорта. <...> Мы вернемся с подробностями по мере проведения проверок», — говорится в сообщении.

Как сообщили представители аэропорта позднее, проверив территорию аэропорта, силовики установили, что тревога ложная, а аэропорт возобновил работу. «Работа аэропорта возобновлена в обычном режиме, и пассажиры могут продолжить свое путешествие», — заверили в пресс-службе.

В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных депутатов
Политика

В январе сотрудники молдавской таможенной службы в ходе проверки посылок в Кишиневском международном аэропорту нашли игрушечную машину. В ней было заложено взрывное устройство, которое удалось обнаружить во время рентгена.

Взрывчатку в результате обезвредили сотрудники технико-криминалистического центра. PulsMedia со ссылкой на источники тогда сообщило, что посылку отправили с Украины, пунктом назначения был Тбилиси.

