 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропорту Кишинева нашли взрывное устройство в игрушечной машине

Сотрудники таможенной службы Молдавии во время проверки посылок в Кишиневском международном аэропорту нашли игрушечную машину, в которой обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«На данном этапе принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении.

Опасный объект зафиксировали во время рентгена, его обезвредили сотрудники технико-криминалистического центра. В настоящее время все пассажиры находятся в безопасности, работа аэропорта продолжается в штатном режиме. Кто был владельцем посылки, ведомство не уточнило.

Таможенники изъяли у выезжавшего в КНДР лапы гималайского медведя
Общество
Фото:ФТС России / Telegram

В начале декабря сотрудники Приволжской таможни перехватили 20 посылок со снайперскими винтовками, с автоматами, бронезащитой и амуницией. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), организатором пересылки был гражданин одной из стран Евросоюза. Мужчина через мессенджеры и соцсети завербовал исполнителей из разных городов России, он платил им криптовалютой.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Кишинев взрывное устройство таможенная служба
Материалы по теме
Таможенники изъяли у выезжавшего в КНДР лапы гималайского медведя
Общество
Таможня перехватила 20 посылок с винтовками, автоматами и бронезащитой
Общество
Уральская таможня перехватила контрабанду генераторов для БМП
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Осужденный глава банды насильников в Британии избежал депортацииОбщество, 05:18
Бельгийцев призвали не есть рождественские елкиОбщество, 05:03
Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в ЭнгельсеПолитика, 04:36
В аэропорту Кишинева нашли взрывное устройство в игрушечной машинеОбщество, 04:18
В Германии двое мужчин погибли при стрельбе на предприятииОбщество, 04:07
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожараОбщество, 04:02
Саратовский губернатор предупредил об угрозе атаки БПЛАПолитика, 03:49
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУПолитика, 03:18
В Стамбуле раскрыли банду мошенников, обманывавших туристовОбщество, 03:00
Стали известны дата и место похорон Жан-Мари Ле ПенаПолитика, 02:57
В партии Шольца перепутали немецкую подлодку с российскойПолитика, 02:54
Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП LynxПолитика, 02:10
Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 годаПолитика, 01:50
AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации БайденаПолитика, 01:41