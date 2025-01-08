В аэропорту Кишинева нашли взрывное устройство в игрушечной машине
Сотрудники таможенной службы Молдавии во время проверки посылок в Кишиневском международном аэропорту нашли игрушечную машину, в которой обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«На данном этапе принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении.
Опасный объект зафиксировали во время рентгена, его обезвредили сотрудники технико-криминалистического центра. В настоящее время все пассажиры находятся в безопасности, работа аэропорта продолжается в штатном режиме. Кто был владельцем посылки, ведомство не уточнило.
В начале декабря сотрудники Приволжской таможни перехватили 20 посылок со снайперскими винтовками, с автоматами, бронезащитой и амуницией. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), организатором пересылки был гражданин одной из стран Евросоюза. Мужчина через мессенджеры и соцсети завербовал исполнителей из разных городов России, он платил им криптовалютой.
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