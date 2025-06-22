В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных депутатов
Представителей молдавского оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева после возвращения с Петербургского международного экономического форума, сообщил молдавский депутат Василий Боля в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Чтобы стать заклятым врагом Майи Санду (президент Молдавии) и партии ПДС (правящая партия «Действие и солидарность»), достаточно отправиться в зарубежную рабочую поездку. <...> В этом случае вас на несколько часов задержат в аэропорту и подвергнут всевозможному давлению под предлогом «дополнительных проверок». Именно это произошло со мной и моими коллегами из блока «Победа», когда мы возвращались с Международного экономического форума в Санкт-Петербурге», — написал Боля.
Он отметил, что спустя время депутаты смогли покинуть территорию Кишиневского аэропорта. Боля также заявил, что намеченные на 28 сентября парламентские выборы в Молдавии «расставят все по местам».
В рамках Петербургского международного экономического форума, проходившего 18–21 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия — Молдавия». На нем представители государственных и политических структур России и Молдавии обсудили перспективы взаимодействия двух стран.
В конце апреля МИД России порекомендовал российским гражданам учитывать возможные пристрастные досмотры в аэропорту Кишинева и отказ во въезде при планировании поездок в Молдавию. В министерстве отметили, что «ежедневно власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам граждан России».
В том же месяце в аэропорту Кишинева после поездки в Москву задержали главу координационного совета российских соотечественников Молдавии и национального комитета «Победа» Алексея Петровича. Он участвовал в форуме «Память Победителей», на котором собрались координаторы Бессмертного полка за границей.
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