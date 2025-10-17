Суд приговорил 18 участников батальона «Айдар» к срокам до 21 года

Фото: Генпрокуратура России

Южный окружной военный суд вынес приговор 18 участникам украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Их признали виновными в участии в террористической организации и попытке насильственного захвата власти (ст. 278 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса).

Суд установил, что большинство осужденных в разное время вступили в «Айдар» и участвовали в боевых действиях против сил ДНР и ЛНР или участвовали в террористической деятельности, связанной с насильственным захватом власти и изменением конституционного строя в ДНР. Часть фигурантов проходила обучение в учебных центрах ВСУ, где осваивала огневую, тактическую и инженерную подготовку.

Добровольческий батальон «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и официально подчинен Минобороны Украины.

По приговору суда, Андрей Шолик, Вячеслав Байдюк и Виталий Крохалев получили по 16 лет лишения свободы, Дмитрий Федченко — 15 лет, Николай Чуприн, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранц и Владислав Ермолинский — по 20 лет, Игорь Гайоха и Владимир Макаренко — по 18 лет, Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко — по 21 году.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу — осужденные могут его обжаловать в Апелляционном военном суде.

В мае 2024 года в Луганской народной республике (ЛНР) арестовали местного жителя по делу об участии в деятельности террористического сообщества. По версии следствия, он с февраля по сентябрь 2021 года работал на «Айдар».



До 2022 года на Украине периодически разбирали дела против отдельных членов «Айдара», которые вели боевые действия против ЛНР и ДНР. В основном обвинения касались превышения полномочий, мародерства, незаконного лишения свободы или жестокого обращения с гражданскими лицами. Некоторые бойцы и командиры «Айдара» становились фигурантами уголовных дел, но чаще всего обвинения либо снимались, либо процессы проходили в обычном режиме, без показательного суда и вынесения суровых приговоров.



Несколько бойцов и командиров батальона были тогда осуждены украинским судом и приговорены к различным срокам заключения.