В ЛНР арестовали мужчину за работу на батальон «Айдар» три года назад

В ЛНР арестовали мужчину за работу на батальон «Айдар»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) арестовали местного жителя по делу об участии в деятельности террористического сообщества, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил источник в региональном отделе полиции.

Следствие пришло к выводу, что мужчина с февраля по сентябрь 2021 года работал на 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» вооруженных сил Украины (признан в России террористическим и запрещен). Это выяснилось во время оперативно-разыскных мероприятий: участие подозреваемого в деятельности «Айдара» задокументировано, сообщили источники.

Накануне против мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса (участие в террористическом сообществе). После этого его арестовали. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Южный окружной военный суд признал батальон «Айдар» террористическим в сентябре 2023 года, спустя два месяца решение вступило в силу.

24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и официально подчинен Минобороны Украины.

Минобороны России после начала военной операции на Украине отчитывалось об ударах по объектам батальона и позициям его личного состава в зоне боевых действий.