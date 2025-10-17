В Забайкалье задержали переводившего боевикам деньги в Сирию

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина, следуя указаниям, полученным через Telegram от членов запрещенной в России организации, перечислял деньги боевикам для покупки оружия, транспорта, амуниции и пропаганды терроризма.

Во время обыска у него изъяли средства связи, платежные инструменты и документы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса (содействие террористической деятельности). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

В феврале 2024 года в 22 регионах России были задержаны 49 человек, которых заподозрили в причастности к сбору и перечислению денег боевикам в Сирии. Некоторые из них «с использованием интернет-ресурсов распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности».