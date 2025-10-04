В МВД раскрыли новую схему мошенников с имитацией «Госуслуг»
Мошенники придумали новую схему, в рамках которой они похищают деньги россиян через бот в Telegram. Он имитирует форму портала «Госуслуги», сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Мошенники обманывают людей, выдавая свои действия за «оцифровку архива» и используя поддельный Telegram-бот, который выглядит как официальный портал «Госуслуги», пояснили в ведомстве.
Пользуясь другой схемой, мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах». Они звонят, представляясь сотрудниками университетов, и предлагают якобы обновить сведения об образовании.
Жертв просят назвать код из SMS, после чего злоумышленники получают доступ к личному кабинету. При этом сами SMS предупреждают, что код могут запрашивать только мошенники.
