Общество⁠,
0

В Челябинске госпитализировали четырех человек после ДТП

Фото: МЧС России по Челябинской области
Фото: МЧС России по Челябинской области

Четыре человека пострадали в результате серьезного ДТП на проспекте Ленина в Челябинске, там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Один из автомобилей загорелся после удара, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Все пострадавшие были госпитализированы, погибших в аварии нет.

В районе Щербинки произошло сразу несколько ДТП
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в Челябинске случилась авария со смертельным исходом. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ДТП Челябинск пострадавшие
