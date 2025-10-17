В Челябинске госпитализировали четырех человек после ДТП

Фото: МЧС России по Челябинской области

Четыре человека пострадали в результате серьезного ДТП на проспекте Ленина в Челябинске, там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Один из автомобилей загорелся после удара, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Все пострадавшие были госпитализированы, погибших в аварии нет.

Ранее в Челябинске случилась авария со смертельным исходом. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали.