В Челябинске госпитализировали четырех человек после ДТП
Четыре человека пострадали в результате серьезного ДТП на проспекте Ленина в Челябинске, там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Один из автомобилей загорелся после удара, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Все пострадавшие были госпитализированы, погибших в аварии нет.
Ранее в Челябинске случилась авария со смертельным исходом. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали.
