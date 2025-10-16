 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В районе Щербинки произошло сразу несколько ДТП

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В районе Щербинки на дороге в сторону Москвы произошло несколько аварий, в которых столкнулись по две-три машины. Всего в ДТП участвовали пять автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Предварительно, пострадал один человек», — рассказали в ведомстве.

Ранее 360.ru сообщал о том, что в ДТП попали 11 автомобилей, которые столкнулись друг с другом. В результате аварии, по данным телеканала, пострадали два человека, включая ребенка. Движение в сторону области полностью перекрыли.

В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек
Общество
Фото:Прокуратура Амурской области

13 октября на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в районе дома № 26. Пострадали четыре человека, среди них один ребенок. Двоих взрослых доставили в ГКБ им. Пирогова, еще одного — в ММНКЦ им. Боткина.

Виновником аварии стал водитель BMW, который выехал на встречную, где столкнулся с еще тремя транспортными средствами. Ведомство взяло под контроль установление обстоятельств произошедшего. После аварии движение по направлению в область было затруднено.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
ДТП Москва Подмосковье
