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Общество ,  
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В Челябинске четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Челябинске в результате столкновения грузового автомобиля Howo и легкового автомобиля Pontiac погибли четыре человека, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

В ДТП пострадали два человека, их госпитализировали.

Госавтоинспекция города сообщила, что устанавливает обстоятельства аварии.

По информации ведомства, столкновение машин произошло на проспекте Ленина рядом с домом 19Д. В автомобиле Pontiac в момент аварии находились шесть человек.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте», — говорится в сообщении.

В Севастополе водитель скорой помощи погиб в ДТП
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В середине февраля водитель машины скорой помощи погиб в аварии на перекрестке проспекта Генерала Острякова с автодорогой «Подъезд к Максимовой даче» в Севастополе.

Служебная машина врезалась в легковой автомобиль Nissan, после чего тот выехал за проезжую часть и наехал на «световую опору», а машина скорой помощи опрокинулась. В ДТП также пострадали водитель легкового авто и пассажиры скорой помощи: две женщины и ребенок.

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