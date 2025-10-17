Аэропорт Саратова открыли для полетов

Аэропорт Саратова возобновил работу, там снова принимают и отправляют воздушные рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали более трех часов — с 23:29 до 3:11. Как отметил Кореняко, ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На момент подготовки материала в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Ульяновска, Краснодара, Калуги и Самары прием и выпуск самолетов приостановлены.