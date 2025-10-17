 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters узнал об очередном ударе США по судну в Карибском море

Reuters узнал об очередном ударе ВС США по судну в Карибском море

Американские военные нанесли очередной удар по лодке в Карибском море, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

Информацию также подтвердил собеседник CBS. По словам источников, лодка перевозила наркотики, а на борту судна остались выжившие.

Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле
Политика
Николас&nbsp;Мадуро

За последние недели американские военные атаковали пять судов у берегов Венесуэлы, которые, согласно заявлениям Пентагона, перевозили наркотики. В результате погибли 27 человек. Госсекретарь Марко Рубио обещал, что США будут бороться с наркокартелями, «где бы они ни находились, где бы они ни действовали против интересов Соединенных Штатов».

Накануне The Washington Post сообщила, что в Карибском море близ побережья Венесуэлы на протяжении нескольких дней наблюдается активность вертолетов элитного подразделения спецопераций ВС США. Помимо этого, 16 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что дал Центральному разведывательному управлению США полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.

В середине сентября президент республики Николас Мадуро заявил, что США угрожают Венесуэле войной и пытаются установить марионеточный режим в стране.

Теги
Александра Озерова
Карибское море США Венесуэла судно
