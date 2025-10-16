 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков раскрыл, с чего начнется подготовка саммита Путина и Трампа

Ушаков: подготовка встречи Путина и Трампа начнется с разговора Рубио и Лаврова
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров и Юрий Ушаков
Сергей Лавров и Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Подготовка к саммиту президентов Владимира Путина и Дональда Трампа начнется с телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Ранее Трамп сообщил, что высокопоставленные советники двух стран встретятся «на следующей неделе», не уточнив дату и место.

«Я уже сказал, что президенты [России и США] договорились, что представители двух стран начнут работу по вопросам подготовки саммита. Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и нашим министром иностранных дел Лавровым», — сказал Ушаков.

Ушаков раскрыл, с чего начнется подготовка саммита Путина и Трампа
Политика
Сергей Лавров и Юрий Ушаков

Встреча советников будет предшествовать саммиту Путина и Трампа в Будапеште. По словам Ушакова, провести встречу в столице Венгрии предложил американский лидер, российский президент идею поддержал.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Марко Рубио Сергей Лавров Юрий Ушаков саммит переговоры Владимир Путин Дональд Трамп Будапешт
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
