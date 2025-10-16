Ушаков раскрыл, с чего начнется подготовка саммита Путина и Трампа

Ушаков: подготовка встречи Путина и Трампа начнется с разговора Рубио и Лаврова

Сергей Лавров и Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Подготовка к саммиту президентов Владимира Путина и Дональда Трампа начнется с телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Ранее Трамп сообщил, что высокопоставленные советники двух стран встретятся «на следующей неделе», не уточнив дату и место.

«Я уже сказал, что президенты [России и США] договорились, что представители двух стран начнут работу по вопросам подготовки саммита. Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и нашим министром иностранных дел Лавровым», — сказал Ушаков.

Встреча советников будет предшествовать саммиту Путина и Трампа в Будапеште. По словам Ушакова, провести встречу в столице Венгрии предложил американский лидер, российский президент идею поддержал.