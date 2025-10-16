Каллас: ЕС планирует создать систему борьбы с дронами к концу 2027 года

ЕС решил создать систему борьбы с дронами к концу 2027 года

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Брюссель рассчитывает запустить проект по созданию системы по защите от беспилотных летательных аппаратов к концу 2027 года, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на презентации новой дорожной карты ЕС по укреплению оборонного потенциала, передает France 24.

«Беспилотники уже меняют представление о ведении боевых действий. Защита от дронов больше не является чем-то необязательным. Сегодня мы предлагаем полностью ввести в эксплуатацию новую систему борьбы с беспилотниками к концу 2027 года», — отметила Каллас.

Проект официально называется «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов». По задумке ЕК, будет создана многоуровневая система ПВО с улучшенным потенциалом обнаружения и отслеживания беспилотников, недорогими и эффективными системами перехвата.

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила принять немедленные и неотложные меры по созданию «стены дронов» на границах с Россией.

Инициативу выдвинули в связи со случаями нарушения воздушного пространства стран НАТО неопознанными дронами. В ряде случаев в их запуске местные власти обвинили Россию. Москва обвинения отвергала.