Политика
0

Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая

Кен Маккаллум
Кен Маккаллум (Фото: Jonathan Brady / Getty Images)

Британская служба контрразведки MI5 раскрыло на прошлой неделе очередной «шпионский заговор» Китая, заявил генеральный директор ведомства Кен Маккаллум, передает The Times.

По словам Маккаллума, действия Китая представляют собой угрозу национальной безопасности Великобритании «каждый день» и MI5 на прошлой неделе «оперативно вмешалась», чтобы пресечь секретную операцию, организованную Пекином. Глава ведомства отказался раскрывать подробности, но, по информации издания, операция не имела отношения к парламенту.

Маккаллум поклялся, что «никогда не отступит» от вызова, брошенного Китаем, и назвал аресты Кристофера Кэша и Кристофера Берри «серьезным нарушением» национальной безопасности.

Речь идет о деле двух британцев, которых в апреле 2024 года обвинили в передаче информации, полезной Китаю, по закону о государственной тайне.

Глава ФСБ обвинил Британию в проведении операции «Паутина» в России
Политика
Александр Бортников

Обвинения были сняты после того, как советник премьера Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл не захотел назвать Китай «врагом» в суде, а правительство заявило о стремлении сохранить дипломатические отношения с Пекином. Из-за этого советника Стармера заподозрили в развале дела.

Полина Минаева
MI5 Китай Великобритания шпионаж
