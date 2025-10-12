Times узнала о планах уволить советника Стармера из-за дела о шпионаже

The Times: советника Стармера предложили уволить из-за дела о шпионаже для Китая

В Великобритании обсуждают возможную отставку советника премьер-министра по нацбезопасности Джонатана Пауэлла из-за скандала, связанного с прекращением расследования дела о шпионаже в пользу Китая

Джонатан Пауэлл и министр иностранных дел Китая Ван И (Фото: Gao Jie / XinHua / Global Look Press)

В британском правительстве разгорелся скандал вокруг советника премьера Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла. The Times пишет, что причиной обсуждения возможной отставки Пауэлла стали обвинения в отказе от преследования предполагаемых китайских шпионов.

Речь идет о деле двух британцев — Кристофера Берри и Кристофера Кэша, которых в апреле 2024 года обвинили в передаче информации, полезной Китаю, согласно закону о государственной тайне.

Королевская прокурорская служба (CPS), в частности, утверждала, что «агент китайской разведки» заказал у Берри по меньшей мере 34 доклада на темы, представляющие политический интерес, десять из которых были сочтены наносящими ущерб национальной безопасности Великобритании.

Однако обвинения были сняты после того, как Пауэлл не захотел назвать Китай «врагом» в суде, а правительство заявило о стремлении сохранить дипломатические отношения с Пекином. Из-за этого советника Стармера заподозрили в развале дела.

«Обвинение заключалось в том, что Джонатан Пауэлл в сговоре с Казначейством продвигал это решение», — сказал источник газеты и добавил, что чиновники хотели «успокоить Китай», чтобы продолжать получать от него инвестиции.

CPS и министры обвиняют в произошедшем друг друга, говорится в материале.

Пауэлл был членом «Клуба 48 групп», сетевой организации, заявленной миссией которой является «связь Китая с миром» и который имел тесные связи с Коммунистической партией Китая (КПК), отмечает The Times.

Белый дом после этой истории предупредил Стармера, что неспособность привлечь к ответственности двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать отношения между странами может поставить под угрозу обмен разведданными между Великобританией и США.

«Соединенные Штаты предупреждают союзников о китайской угрозе нашей общей национальной безопасности с тех пор, как президент Трамп впервые вступил в должность в 2017 году. Правительство США проявляет крайнюю осторожность при обмене информацией с иностранными правительствами», — сказал чиновник из администрации президента Дональда Трампа.

Ситуация также негативно сказывается на рейтинге лейбористов и премьера, поскольку оппозиция требует вынести вопрос на экстренное обсуждение в парламенте.