 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Собянин открыл пешеходный мост из Москвы в Люберцы

Сюжет
Новости Москвы
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

В Москве открылся для пешеходов новый мост, который связывает район Некрасовка и подмосковный город Люберцы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мост длиной 500 м пролегает через озеро Черное. «Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства, благоустроили озеро Черное и создали парк «Дружба». Оба объекта находятся на территории Москвы и области», — заявил градоначальник.

Жители Люберец благодаря новому мосту смогут на 15 минут быстрее добираться до станции метро «Некрасовка», рассказал мэр. А парк разбили на территории, которая ранее была заброшена. «Здесь есть всё для комфортных прогулок, в том числе с детьми, и занятий спортом. Уверен, парк будет новой точкой притяжения для 155 тыс. жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и Люберец», — написал Собянин.

В октябре пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали название для моста, который связывает районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники на западе Москвы, сообщал мэр. Объект, который возводили в течение четырех лет, получил название Гагаринский.

А месяцем ранее, в сентябре, градоначальник открыл в том же районе мост, получивший имя академика Сергея Королева. Оба объекта связывают ближайшие магистрали и станции метро с вновь создаваемым Национальным космическим центром в Филях.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва Сергей Собянин мосты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 18:51
Путин и Трамп начали разговор. Как Россия и США восстанавливают диалог Политика, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана Политика, 19:54
Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая Политика, 19:54
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 19:52
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 19:42
Стоимость золота впервые в истории превысила $4300 за унцию Инвестиции, 19:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Первая ракетка России вылетел с турнира, который выиграл год назад Спорт, 19:40
Международные резервы России достигли рекордных $729,5 млрд Финансы, 19:39
«Фундаментальные изменения»: власти и бизнес обсудили будущее энергетики Бизнес, 19:38
Борис Джонсон заявил, что обращался к ИИ при написании книг ради похвалы Политика, 19:31
Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году Общество, 19:27
Взаимная уязвимость: может ли Индия отказаться от российской нефтиПодписка на РБК, 19:27
«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой Экономика, 19:26