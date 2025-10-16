Собянин открыл пешеходный мост из Москвы в Люберцы

Фото: mos_sobyanin / Telegram

В Москве открылся для пешеходов новый мост, который связывает район Некрасовка и подмосковный город Люберцы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мост длиной 500 м пролегает через озеро Черное. «Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства, благоустроили озеро Черное и создали парк «Дружба». Оба объекта находятся на территории Москвы и области», — заявил градоначальник.

Жители Люберец благодаря новому мосту смогут на 15 минут быстрее добираться до станции метро «Некрасовка», рассказал мэр. А парк разбили на территории, которая ранее была заброшена. «Здесь есть всё для комфортных прогулок, в том числе с детьми, и занятий спортом. Уверен, парк будет новой точкой притяжения для 155 тыс. жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и Люберец», — написал Собянин.

В октябре пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали название для моста, который связывает районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники на западе Москвы, сообщал мэр. Объект, который возводили в течение четырех лет, получил название Гагаринский.

А месяцем ранее, в сентябре, градоначальник открыл в том же районе мост, получивший имя академика Сергея Королева. Оба объекта связывают ближайшие магистрали и станции метро с вновь создаваемым Национальным космическим центром в Филях.