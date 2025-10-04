Мост через Москву-реку у Национального космического центра назвали Гагаринским

Жители выбрали название для нового моста через Москву-реку

Фото: mos_sobyanin / Telegram

Новый мост, связавший районы Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники на западе Москвы, получил название Гагаринского, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

В голосовании в проекте «Активный гражданин» приняли участие больше 142 тыс. человек. Больше всего голосов набрал вариант «Гагаринский мост» — 53 тыс. голосов (37,3%).

Строительство моста началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го, его длина — 231 м. Мост связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166.

Читайте РБК в Telegram.