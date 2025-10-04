Жители выбрали название для нового моста через Москву-реку
Новый мост, связавший районы Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники на западе Москвы, получил название Гагаринского, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
В голосовании в проекте «Активный гражданин» приняли участие больше 142 тыс. человек. Больше всего голосов набрал вариант «Гагаринский мост» — 53 тыс. голосов (37,3%).
Строительство моста началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го, его длина — 231 м. Мост связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166.
Как отметил мэр, новый объект расположился рядом с Национальным космическим центром и мостом имени академика Сергея Королева, движение по которому Собянин открыл в начале сентября.
