Общество⁠,
0

Жители выбрали название для нового моста через Москву-реку

Мост через Москву-реку у Национального космического центра назвали Гагаринским
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Новый мост, связавший районы Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники на западе Москвы, получил название Гагаринского, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

В голосовании в проекте «Активный гражданин» приняли участие больше 142 тыс. человек. Больше всего голосов набрал вариант «Гагаринский мост» — 53 тыс. голосов (37,3%).

Строительство моста началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го, его длина — 231 м. Мост связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166.

В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД в загруженные часы
Общество
Фото:Николай Хорошков / Shutterstock

Как отметил мэр, новый объект расположился рядом с Национальным космическим центром и мостом имени академика Сергея Королева, движение по которому Собянин открыл в начале сентября.

