Общество⁠,
0

Патриарх Кирилл заявил о неизбежности апокалипсиса

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Апокалипсис и второе пришествие Христа неизбежны, но точное время их наступления — божественная тайна, которая раскроется лишь в момент самого пришествия. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «РИА Новости».

«Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано второе пришествие, — это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию», — сказал патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в храме Христа Спасителя.

Патриарх подчеркнул, что для каждого человека важнее не гадать о конце света, а задуматься о собственной смерти и встрече с Богом, ведь именно тогда состоится личный суд. Апокалиптические страхи были частью христианской истории, однако церковь осознала, что пришествие Христа — это метаисторическое событие, недоступное человеческому пониманию. Кирилл призвал меньше размышлять о конце света и больше заботиться о спасении души, живя по-христиански.

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Общество
Владимир Путин и патриарх Кирилл

В сентябре 2024 года патриарх Кирилл заявил, что утрата религиозной веры в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта может привести человечество к апокалипсису. Чтобы сохранить счастливое будущее, человечество должно оставаться религиозным, подчеркнул он.

Софья Полковникова
Патриарх апокалипсис религия
