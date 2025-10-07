 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Владимир Путин и патриарх Кирилл
Владимир Путин и патриарх Кирилл (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему сил, помощи Божьей и успехов в служении на пользу страны. Поздравление опубликовано на сайте Московского патриархата.

«Более четверти века назад вы были призваны к весьма важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан. Отрадно свидетельствовать, что все эти годы под вашим руководством Россия уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет», — говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл добавил, что под руководством Путина Россия стремится к «обеспечению национальной безопасности» и выстраиванию «справедливых международных отношений».

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Также Кирилл выразил признательность за внимание Путина и поддержку им общественно значимых инициатив РПЦ. Он подчеркнул значимость утверждения духовно-нравственных ценностей в жизни населения, а также патриотического воспитания молодежи.

Также с праздником президента России поздравили белорусский президент Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Путин отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году президенту исполняется 73 года. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин традиционно проводит день рождения с близкими, часто совмещая его с рабочими встречами. В этом году запланировано совещание с членами Совбеза.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Егор Алимов
Московский патриархат патриарх Кирилл Владимир Путин день рождения
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
