Война санкций⁠,
Путин шуткой про кондуктора оценил результаты санкций Запада. Видео

Путин о санкциях Запада: купил билет и не поехал назло кондуктору, чушь какая-то
Сюжет
Война санкций

Путин шуткой про кондуктора оценил результаты санкций Запада. Видео
Video

Президент Владимир Путин прокомментировал отказ западных компаний от обслуживания сферы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России шуткой про кондуктора.

Путин сообщил, что после запрета западным компаниям сотрудничать с Россией они стали терять технологии и сокращать производство, что стало подрывать рентабельность последнего. В то время как российские специалисты «становятся технологическими лидерами» и продают свою продукцию на экспорт в другие страны, причем таких случаев становится все больше.

«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» (РЭН-2025).

В конце июля ЕC и США заключили соглашение о пошлинах, одним из условий которого стал отказ ЕС от импорта российских энергоносителей с заменой их американскими ресурсами.

Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику
Политика
Дмитрий Песков

Плугина Ирина
Владимир Путин Запад энергетика
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
