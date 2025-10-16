Путин шуткой про кондуктора оценил результаты санкций Запада. Видео

Путин о санкциях Запада: купил билет и не поехал назло кондуктору, чушь какая-то

Video

Президент Владимир Путин прокомментировал отказ западных компаний от обслуживания сферы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России шуткой про кондуктора.

Путин сообщил, что после запрета западным компаниям сотрудничать с Россией они стали терять технологии и сокращать производство, что стало подрывать рентабельность последнего. В то время как российские специалисты «становятся технологическими лидерами» и продают свою продукцию на экспорт в другие страны, причем таких случаев становится все больше.

«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» (РЭН-2025).

В конце июля ЕC и США заключили соглашение о пошлинах, одним из условий которого стал отказ ЕС от импорта российских энергоносителей с заменой их американскими ресурсами.