В Киеве переименовали два кафе, названные в честь Трампа

Фото: trumpplacekyiv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Два кафе в Киеве, названные в честь президента США Дональда Трампа, — Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station — были переименованы. Об этом сообщило одно из заведений, кофейня, которая теперь называется Frank Coffee Bar, на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Меняем название, но остаемся прежними. Пришло время нашего ребрендинга и теперь у нашего заведения новое название — ФРАНК. Это не просто название, а философия, которая нам действительно близка», — говорится в сообщении.

В кофейне отметили, что Frank переводится с английского языка «искренний, откровенный, настоящий», и это то, каким заведение хочет быть для своих посетителей.

Сообщение о переименовании было опубликовано почти сразу после того, как Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. Британская газета The Sun сообщает, что тогда же с вывесок заведений по требованию их владельца были стерты названия.

Оба кафе расположены в центре Киева, The New York Times пишет, что пароль от Wi-Fi там раньше был TrumpLovesYou («Трамп любит тебя»).

США прекратили военную помощь и предоставление разведданных Киеву на прошлой неделе после конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел во время пресс-конференции в Белом доме. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам. После прекращения военной поддержки украинский президент заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», и сообщил о работе над первыми шагами к этому.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не меняет исхода конфликта, а лишь затягивает его.