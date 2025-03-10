 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве переименовали два кафе, названные в честь Трампа

В Киеве после прекращения помощи США переименовали названные в честь Трампа кафе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: trumpplacekyiv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: trumpplacekyiv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Два кафе в Киеве, названные в честь президента США Дональда Трампа, — Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station — были переименованы. Об этом сообщило одно из заведений, кофейня, которая теперь называется Frank Coffee Bar, на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Меняем название, но остаемся прежними. Пришло время нашего ребрендинга и теперь у нашего заведения новое название — ФРАНК. Это не просто название, а философия, которая нам действительно близка», — говорится в сообщении.

В кофейне отметили, что Frank переводится с английского языка «искренний, откровенный, настоящий», и это то, каким заведение хочет быть для своих посетителей.

Сообщение о переименовании было опубликовано почти сразу после того, как Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. Британская газета The Sun сообщает, что тогда же с вывесок заведений по требованию их владельца были стерты названия.

Telegraph узнала, что Зеленскому посоветовали сделать ради помощи США
Политика
Владимир Зеленский

Оба кафе расположены в центре Киева, The New York Times пишет, что пароль от Wi-Fi там раньше был TrumpLovesYou («Трамп любит тебя»).

США прекратили военную помощь и предоставление разведданных Киеву на прошлой неделе после конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел во время пресс-конференции в Белом доме. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам. После прекращения военной поддержки украинский президент заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», и сообщил о работе над первыми шагами к этому.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не меняет исхода конфликта, а лишь затягивает его.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Киев Украина кафе Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
NBC узнал требования Трампа к Украине для возобновления военной помощи
Политика
Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Киева
Политика
Вопрос о замене помощи США вызвал «оглушительное молчание» на саммите ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
CNN сообщил о новых переговорах России и США в Саудовской АравииПолитика, 10:20
Как меняются микрофинансовые организации и их заемщикиОтрасли, 10:17
В Новосибирске женщину осудят за передачу наркотиков поцелуем в судеОбщество, 10:16
ФСБ заявила о работавших под прикрытием посольства Британии шпионахПолитика, 10:11
Мирра Андреева сыграет с Рыбакиной на турнире WTA в Индиан-УэллсеСпорт, 10:09
Защита прав инвесторов: принудительный перевод и конвертация ценных бумагPro, 10:01
С Мавроди прекратили взыскивать долги из-за отсутствия наследниковОбщество, 09:50
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Минстрой рекомендовал регионам не согласовывать проекты с микроквартирамиОбщество, 09:46
Чем известна блогер Саша Митрошина, против которой завели уголовное делоLife, 09:45
Продажи каких продуктов в России растут втрое быстрее других — 6 графиковPro, 09:41
Пожар в теплицах в Подмосковье, где погибли 4 человека. ВидеоОбщество, 09:37
Троицк стал первым в Новой Москве по снижению цен на новостройкиНедвижимость, 09:35
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 09:32
МВД объяснило, что делать при поступлении на счет денег от неизвестныхФинансы, 09:28