На Украине предложили переименовать копейки в шаги

Законопроект о переименовании копеек в шаги внесли в Верховную раду

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о переименовании разменной монеты копейка в шаг. Документ опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что название «копейка» указывает на общую с Россией историю и имеет «враждебное» происхождение, а переименование поможет «восстановить историческую справедливость».

Изменить название украинской копейки предложили в Национальном банке страны в 2024 году. Тогда необходимость переименования объяснили возрождением исторических традиций в денежном обороте и содействием дерусификации.

В последний раз шаги использовались на Украине более века назад — гривны существовавшей до 1920 года Украинской народной республики (УНР) делились на 100 шагов. Правда, тогда шаги были не монетами, а марками — в обращении находились бумажные деньги номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов.

После распада СССР мелким монетам независимой Украины предлагалось вернуть название «шаг», однако в 1992 году было выбрано название «копейка».