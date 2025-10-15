ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму

Video

ФСБ показала видео задержания в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации. Она состояла из четырех участниц — гражданок России.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят через калитку во двор и стучатся в частный дом, им почти сразу открывают.

В доме провели обыск и нашли запрещенную литературу, а также средства связи и гаджеты, использовавшиеся для террористической деятельности. Всех женщин задержали.

В ФСБ сообщили, что задержанные женщины «распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата». Отмечается, что они организовывали подпольные собрания, где вербовали в свои ряды новых сторонников.