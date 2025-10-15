В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В законспирированной ячейке состояли четыре гражданки России, узнало ведомство.
«Функционеры террористической структуры на территории полуострова распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников», — говорится в сообщении.
Ранее днем 15 октября полицейские в международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе, которого подозревают в вербовке граждан России в террористическую организацию.
По предварительной информации, мужчина сам состоял в рядах террористической организации. По указанию куратора в Сети он искал людей и вовлекал в противоправную деятельность. Трое россиян, которых он завербовал, решили поехать на Украину через третьи страны и вступить в террористическую организацию.
