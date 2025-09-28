 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами

Супруги из Тверской области отравились насмерть, сообщили в Следственном управлении СК России по Тверской области.

«По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом», — сообщили в ведомстве.

Мужчина скончался еще по пути в больницу, женщина умерла в медучреждении. Следователи назначили экспертизу.

По данным источника «РИА Новости» и телеграм-канала Baza, пообщавшегося с родственниками погибших, причиной отравления стали съеденные парой грибы. Источник агентства уточнил, что, предположительно, речь идет о бледной поганке.

В прошлом году грибами отравились жители Геленджика. По сообщению Роспотребнадзора, они неправильно их приготовили. За осенний сезон 2024 года в регионе зарегистрировали более десяти случаев отравления грибами. Три человека попали в реанимацию.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
грибы отравление Тверская область
Материалы по теме
Россиянам напомнили об ответственности за сбор ценных и редких грибов
Общество
Минприроды собралось обязать бизнес заботиться о редких грибах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Молдавская полиция перекрыла мост в город в Приднестровье Общество, 20:06
После взрывов часть Киева осталась без света Политика, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
ЦСКА одержал первую разгромную победу в сезоне КХЛ Спорт, 19:51
Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами Общество, 19:51
Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ Политика, 19:44
Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине Политика, 19:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Аракистайн Спорт, 19:35
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Прощание с Тиграном Кеосаяном. Фоторепортаж Общество, 19:19 
WP узнала о решении Трампа поехать на встречу генералов с Хегсетом Политика, 19:07
Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку Общество, 18:56