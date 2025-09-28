Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами

Супруги из Тверской области отравились насмерть, сообщили в Следственном управлении СК России по Тверской области.

«По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом», — сообщили в ведомстве.

Мужчина скончался еще по пути в больницу, женщина умерла в медучреждении. Следователи назначили экспертизу.

По данным источника «РИА Новости» и телеграм-канала Baza, пообщавшегося с родственниками погибших, причиной отравления стали съеденные парой грибы. Источник агентства уточнил, что, предположительно, речь идет о бледной поганке.

В прошлом году грибами отравились жители Геленджика. По сообщению Роспотребнадзора, они неправильно их приготовили. За осенний сезон 2024 года в регионе зарегистрировали более десяти случаев отравления грибами. Три человека попали в реанимацию.