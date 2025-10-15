Рютте анонсировал новые решения о военной помощи Украине, включая ПВО

Марк Рютте (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны, передает DRM News.

«Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», — сказал он перед началом встречи.

Утром 15 октября состоится заседание НАТО на уровне министров обороны. После полудня также пройдет встреча контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер накануне заявил, что Вашингтон ожидает 15 октября крупное объявление насчет поставок оружия Украине. По словам Рютте, на встрече не будут обсуждаться поставки Киеву дальнобойных ракет.

Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт.