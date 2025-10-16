 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки Patriot на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Shaul Schwarz / Getty Images)

Российские военные уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot, сообщило Минобороны России в своей сводке. Также уничтожена радиолокационная станция AN/MPQ-65.

Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, указывают в ведомстве. Удары также наносились по местам временного размещения украинских военных подразделений и иностранных наемников в 146 районах. Для выполнения боевых задач задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении.

Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Он предназначен для поражения различных воздушных целей и оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Patriot состоит на вооружении Сухопутных сил США и составляет основу сил ПРО и ПВО США и объединенной ПВО НАТО в Европе. Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн. Ежегодное производство оценивается в 500–550 ракет модификации PAC-3.

В июле российские военные нанесли удары по украинской военной инфраструктуре, в результате чего были уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производств, сообщали в Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минобороны ЗРК Patriot Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Суд арестовал двух участниц женской ячейки террористической организации Политика, 13:45
Объявленного в розыск россиянина экстрадировали из ОАЭ в Азербайджан Политика, 13:42
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах Экономика, 13:42
ВТБ повысил ставки по вкладам Экономика, 13:38
Руководителей завода «Телта» осудили за хищения при гособоронзаказе Общество, 13:32
Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA в Китае Спорт, 13:31
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 13:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Москве разоблачили схему легализации мигрантов через фирму-однодневку Общество, 13:28
Грузия задержала пятерых россиян по делу о переводах на миллионы долларов Политика, 13:25
Глава OpenAI объяснил предстоящее появление эротики в ChatGPT Технологии и медиа, 13:17
«Авито» назвал профессии с самым быстрым ростом зарплат в 2025 году Финансы, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Московские врачи представили медицинские инновации на форуме «Биопром» Город, 13:14
Пациенты предложили изменить финансирование лекарств для редких болезней Общество, 13:14