Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки Patriot на Украине

ЗРК Patriot (Фото: Shaul Schwarz / Getty Images)

Российские военные уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot, сообщило Минобороны России в своей сводке. Также уничтожена радиолокационная станция AN/MPQ-65.

Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, указывают в ведомстве. Удары также наносились по местам временного размещения украинских военных подразделений и иностранных наемников в 146 районах. Для выполнения боевых задач задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении.

Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Он предназначен для поражения различных воздушных целей и оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Patriot состоит на вооружении Сухопутных сил США и составляет основу сил ПРО и ПВО США и объединенной ПВО НАТО в Европе. Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн. Ежегодное производство оценивается в 500–550 ракет модификации PAC-3.

В июле российские военные нанесли удары по украинской военной инфраструктуре, в результате чего были уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производств, сообщали в Минобороны.