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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении трех ЗРК Patriot на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Российские войска уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 американского производства, сообщили в Минобороны.

Patriot (MIM-104 Patriot) — американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для поражения различных воздушных целей и оснащенный управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн. Ежегодное производство оценивается в 500–550 ракет.

Из сводки также следует, что целями для ударов стали и другие объекты Украины, в том числе склады боеприпасов, цех сборки беспилотников, территориальный центр комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах. Их поразили оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минувшей ночью удары нанесли по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуре военных аэродромов Украины. В военном ведомстве уточнили, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Все цели, по утверждению министерства, поражены.

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Теги
Полина Дуганова
Минобороны ЗРК Patriot Россия Военная операция на Украине российские военные
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