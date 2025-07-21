Минобороны сообщило об уничтожении трех ЗРК Patriot на Украине
Российские войска уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 американского производства, сообщили в Минобороны.
Patriot (MIM-104 Patriot) — американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для поражения различных воздушных целей и оснащенный управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн. Ежегодное производство оценивается в 500–550 ракет.
Из сводки также следует, что целями для ударов стали и другие объекты Украины, в том числе склады боеприпасов, цех сборки беспилотников, территориальный центр комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах. Их поразили оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Минувшей ночью удары нанесли по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуре военных аэродромов Украины. В военном ведомстве уточнили, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Все цели, по утверждению министерства, поражены.
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