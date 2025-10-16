 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россияне назвали уровень зарплаты бедности, богатства и ощущения счастья

Опрос SuperJob: порог зарплатной бедности в России вырос в 3 раза за 10 лет
В 2015 году для того, чтобы не считаться бедняком, по мнению россиян, хватало ₽15 тыс. в месяц. Теперь нужно не меньше ₽48 тыс. Нижняя планка богатства за 10 лет поднялась вдвое — до ₽930 тыс., показал опрос SuperJob
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Россияне считают человека, у которого ежемесячный доход меньше ₽48 тыс., бедняком, для признания богачом нужно почти в 20 раз больше — ₽930 тыс., показал опрос SuperJob, с которым ознакомился РБК.

По данным авторов исследования, отмечается непрерывный подъем планки, ниже которой, по ощущениям россиян, начинается бедность. Только за последний год уровень необходимого для того, чтобы не считаться бедняком, ежемесячного дохода вырос более чем на 11% — с ₽43 тыс. до ₽48 тыс. А за 10 лет эта сумма более чем утроилась — в 2015 году она составляла ₽15 тыс.

Переступить порог, за которым, по мнению респондентов, начинается богатство, тоже стало сложнее — в 2015 году сумма необходимого для этого дохода была в два раза меньше — ₽453 тыс.

Как считали

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в 394 населенных пунктах из всех округов страны. Опрос проводился с 10 по 14 октября 2025 года.

Авторы исследования отмечают, что пороги бедности и богатства в разных группах населения ощущаются по-разному. Мужчины в среднем заметно требовательнее женщин (₽54 тыс. и ₽970 тыс. против ₽43 тыс. и ₽890 тыс. соответственно), а людям в возрасте денег в обоих случаях нужно больше, чем молодежи. По мнению респондентов не старше 34 лет, бедняк это тот, у кого доход меньше ₽39 тыс. в месяц, а богачом можно назвать того, кто получает больше ₽760 тыс. Для тех, кому «за 45», богатство начинается с ежемесячного дохода в ₽1,1 млн, а беден тот, кто получает в месяц меньше ₽51 тыс.

Москвичи и питерцы, как показал опрос, почти одинаково оценивают уровень бедности (₽54 тыс. и ₽53 тыс. соответственно), но по-разному — уровень богатства. Для жителей Санкт-Петербурга тот, кто получает в месяц больше ₽800 тыс. — богач. Чтобы считаться богачем в Москве, нужно не меньше ₽960 тыс. Жители провинции в оценке богатства ближе к москвичам (не меньше ₽940 тыс. в месяц), но людей, получающих более ₽46 тыс. в месяц, бедняками не считают.

Отдельным пунктом в опросе стоял вопрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Похожий вопрос Остап Бендер задавал Шуре Балаганову. Тому для счастья было достаточно ₽6400 единоразово. Теперь, как свидетельствуют результаты опроса, среднему россиянину для счастья нужно не меньше ₽257 тыс. в месяц. При этом за последние 10 лет необходимая для счастья зарплата увеличилась в полтора раза — в 2015 году респонденты оценивали ее в ₽175 тыс. в месяц.

Евгений Калюков, Кирилл Сироткин
уровень бедности Доходы населения соцопрос богатство бедность
