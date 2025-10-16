 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек

Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом и легковой машиной Toyota Probox в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Еще 45 пассажиров автобуса госпитализировали с травмами различной степени тяжести, водителю машины медицинская помощь не потребовалась.

Предварительно, столкновение произошло из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Автобус вынесло с дороги и перевернуло, в нем ехали более 50 вахтовиков, работающих на амурском газохимическом комплексе, уточнили в ведомстве.

В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами
Общество

ДТП произошло в Свободненском районе. Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что автобус перевозил 48 человек.

Городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Амурская область ДТП погибшие ДТП с автобусом прокуратура
Материалы по теме
В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами
Общество
В Москве автобус столкнулся с «Газелью»
Общество
В Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автобусом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В Польше назвали ситуацию с БПЛА «тактически глупой и контрпродуктивной» Политика, 04:39
В Госдуме объяснили, почему майские праздники в 2026 году будут короче Общество, 04:26
В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек Общество, 03:59
Аэропорт Саратова возобновил полеты менее чем через час Политика, 03:51
Число украинских беженцев в ФРГ увеличилось в 10 раз Политика, 03:45
В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты Политика, 03:19
Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в работе YouTube Общество, 03:10
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке Общество, 02:55
Bild узнал, что в ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром Общество, 02:54
В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами Общество, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Орбан заявил о переговорах с Россией о судьбе фирм из-за изъятия активов Политика, 02:13
В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь Политика, 02:07
Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 01:56