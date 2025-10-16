В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек

Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом и легковой машиной Toyota Probox в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Еще 45 пассажиров автобуса госпитализировали с травмами различной степени тяжести, водителю машины медицинская помощь не потребовалась.

Предварительно, столкновение произошло из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Автобус вынесло с дороги и перевернуло, в нем ехали более 50 вахтовиков, работающих на амурском газохимическом комплексе, уточнили в ведомстве.

ДТП произошло в Свободненском районе. Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что автобус перевозил 48 человек.

Городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.