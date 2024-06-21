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Общество ,  
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В Туве воспитатель детского сада заразила туберкулезом девятерых детей

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Воспитательница детского сада «Солнышко» в селе Чаа-Холь в Туве заразила туберкулезом девятерых воспитанников, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Против 30-летней женщины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), его направили на рассмотрение в суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с августа 2022 по февраль 2023 года обвиняемая сама заразилась туберкулезом в селе. Будучи воспитателем ясельной группы детского сада, она скрыла свою болезнь и продолжала выходить на работу. В результате от женщины заразились девять детей. Shot пишет, что всем заболевшим не более трех лет.

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Общество
Фото:Gregor Fischer / dpa / ТАСС

Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое поражает легкие, но может затронуть и другие органы. Его вызывают микобактерии под названием палочка Коха, которые чаще всего попадают в организм воздушно-капельным путем.

Переносчиками заболевания могут быть как люди, так и животные. Также туберкулез передается от птиц. У больных проявляются такие симптомы, как повышенная температура на уровне 37–38 градусов, кашель, в том числе с кровью, и боль в груди. Кроме того, зараженные страдают от озноба и общей слабости и теряют в весе.

По информации ТАСС, заболевшие дети выздоровели, но продолжают получать необходимое лечение.

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Теги
туберкулез Тува заражение Дети уголовное дело

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Обслуживание счета

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