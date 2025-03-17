В Приморье осудили двух человек за заражение школьников туберкулезом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд в Приморском крае вынес приговор предпринимателю и его работнику за нарушение правил организации питания детей в школе и заражение 12 детей туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что предприниматель трудоустроил кухонного работника без документа, подтверждающего прохождение медкомиссии, и имеющего туберкулез. Перед трудоустройством женщина также предоставила подложную медицинскую книжку.

Предприниматель был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), а работник кухни — в использовании заведомо подложного официального документа (ч. 5 ст. 327 УК).

Обоим суд назначил наказание в виде ограничения свободы: предпринимателю — на один год и восемь месяцев, кухонному работнику — на один год и пять месяцев. Предпринимателю также запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания на три года.

Прокуратура посчитала этот приговор «чрезмерно» мягким и планирует обжаловать его в апелляционном порядке в ближайшее время.

Вспышка туберкулеза в школе города Дальнегорска Приморского края была зафиксирована в апреле 2024 года. Изначально диагноз подтвердился у четверых детей.

По данному факту возбудили уголовное дело, были задержаны индивидуальный предприниматель Юрий Кононенко и работник его организации Надежда Стожарова. В мае число заболевших детей стало больше, а у работницы кухни, которая больна туберкулезом с 2005 года, также был найден ВИЧ.

Пострадавшие от заражения туберкулезом подали в суд 16 исков. Родители школьников требуют от предпринимателя 19 млн руб. компенсации. Количество исков при этом может увеличиться.