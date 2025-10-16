Пассажиры попавшего в ДТП в Приамурье автобуса оказались иностранцами

Фото: Прокуратура Амурской области

Все пассажиры автобуса, перевозившего вахтовиков и опрокинувшегося в четверг утром в Приамурье после столкновения с легковым автомобилем, являются иностранными гражданами. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

ДТП произошло около 6:00 (0:00 мск) на 19-м км автомобильной дороги «Подъезд к городу Свободному». По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Probox выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. После удара автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.

Автобус перевозил более 50 человек, все они являются иностранными работниками, трудившимися вахтовым методом на строительстве Амурского газохимического комплекса.

В результате ДТП, по последним уточненным данным, 46 пассажиров автобуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Один человек от полученных травм скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не потребовалась, сообщили в прокуратуре региона.

По факту ДТП следственным отделом по городу Свободный СУ СК по Амурской области возбуждено уголовное дело, рассказали в ведомстве. Городской прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда.