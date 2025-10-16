Гусев: ПВО сбила несколько дронов, летевших на Воронежскую область

На подлете к Воронежской области были сбиты несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Предварительно, никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. В регионе сохраняется опасность атаки дронов, но в Борисоглебском и Богучарском районах угрозу удара БПЛА отменили, уточнил Гусев.

Он не сообщил точное количество сбитых дронов, и где именно они были уничтожены.

Помимо этого, ПВО отразила налет беспилотников на Ростовскую область. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, обошлось без пострадавших, последствий на земле также зафиксировано не было.

За ночь ограничения вводили в четырех аэропортах. На момент создания материала запрет на прием и выпуск самолетов продолжает действовать только в аэропорту Самары.