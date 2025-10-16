 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Тамбова возобновил работу

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Тамбова возобновили полеты, там снова осуществляют прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали более пяти часов — с 00:07 до 5:29.

Ранее полеты возобновили в аэропортах Волгограда и Саратова.

Аэропорт Саратова возобновил полеты менее чем через час
Политика

Ограничительные меры продолжают действовать в аэропорту Самары.

Также в Пензенской области отменили режим беспилотной опасности и план «Ковер», который продержался около четырех часов.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Тамбов Росавиация ограничения аэропорты
