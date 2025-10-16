Аэропорт Тамбова возобновил работу
В аэропорту Тамбова возобновили полеты, там снова осуществляют прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения действовали более пяти часов — с 00:07 до 5:29.
Ранее полеты возобновили в аэропортах Волгограда и Саратова.
Ограничительные меры продолжают действовать в аэропорту Самары.
Также в Пензенской области отменили режим беспилотной опасности и план «Ковер», который продержался около четырех часов.
