В Госдуме объяснили, почему майские праздники в 2026 году будут короче

Предстоящие майские праздники будут короче предыдущих из-за продления новогодних каникул в 2026 году, объяснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с ТАСС.

Она пояснила, что в трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней в течение года, но в случае, если они выпадают на выходные, их переносят. В 2026 году праздники будут длиться по три дня, четырехдневных выходных в следующем году не повторится.

Зато новогодние каникулы продлятся дольше. «Большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными», — пояснила Бессараб.

В 2026 году новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января, в текущем году выходные были короче и составляли 11 дней.

Тем не менее, по три дня россияне будут отдыхать по случаю 8 марта и 23 февраля, в 2025 году выходные составляли по 2 дня.