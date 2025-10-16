В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты
В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) ввели ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности.
В аэропорту Волгограда же полеты возобновили, ограничения там действовали более трех часов — с 23:21 до 3:02.
Запрет на прием и выпуск самолетов также продолжает действовать в Тамбове с 0:07 мск. Помимо этого, в некоторых районах Пензенской области на фоне угрозы беспилотной атаки действует план «Ковер».
