Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) ввели ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности.

В аэропорту Волгограда же полеты возобновили, ограничения там действовали более трех часов — с 23:21 до 3:02.

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов
Политика

Запрет на прием и выпуск самолетов также продолжает действовать в Тамбове с 0:07 мск. Помимо этого, в некоторых районах Пензенской области на фоне угрозы беспилотной атаки действует план «Ковер».

Теги
Александра Озерова
Самара Саратов Волгоград Росавиация аэропорты
