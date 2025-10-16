Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер»

Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковер» на фоне угрозы БПЛА

Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал он.

Примерно за час до этого в регионе начал действовать режим беспилотной опасности, помимо этого, были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

В последний раз план «Ковер» в регионе вводили 5 октября, его отменили спустя шесть часов.

Также на момент написания публикации в аэропортах Волгограда и Тамбова действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.