Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер»
Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал он.
Примерно за час до этого в регионе начал действовать режим беспилотной опасности, помимо этого, были введены временные ограничения работы мобильного интернета.
В последний раз план «Ковер» в регионе вводили 5 октября, его отменили спустя шесть часов.
Также на момент написания публикации в аэропортах Волгограда и Тамбова действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.
