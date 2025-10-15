Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов
В аэропорту Волгограда приостановлен выпуск и прием самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничительные меры необходимы для безопасности полетов.
Региональное МЧС предупредило о беспилотной опасности по смс, передает v1.ru.
Аэропорт Волгограда закрывают второй раз за 15 октября. В первый раз ограничения продержались более шести часов — они были введены в 1:14 и сняты в 7:20 мск.
