В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами

В Амурской области в результате ДТП опрокинулся автобус с 48 пассажирами

В Свободненском районе Амурской из-за столкновения с автомобилем перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, сообщили в региональном управлении МВД.

На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и полиция. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

На кадрах с места аварии, опубликованных местным порталом asn24, видно, что автобус вынесло с дороги, а у машины разбита вся передняя часть и бок.

