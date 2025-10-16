В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами
В Свободненском районе Амурской из-за столкновения с автомобилем перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, сообщили в региональном управлении МВД.
На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и полиция. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.
На кадрах с места аварии, опубликованных местным порталом asn24, видно, что автобус вынесло с дороги, а у машины разбита вся передняя часть и бок.
Накануне в Москве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовым автомобилем «Газель». В результате инцидента пострадал пассажир автобуса.
