Общество⁠,
0

В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами

В Амурской области в результате ДТП опрокинулся автобус с 48 пассажирами

В Свободненском районе Амурской из-за столкновения с автомобилем перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, сообщили в региональном управлении МВД.

На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и полиция. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

На кадрах с места аварии, опубликованных местным порталом asn24, видно, что автобус вынесло с дороги, а у машины разбита вся передняя часть и бок.

В Москве автобус столкнулся с «Газелью»
Общество

Накануне в Москве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовым автомобилем «Газель». В результате инцидента пострадал пассажир автобуса.

В Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами
Video

Авторы
Теги
Александра Озерова
Амурская область ДТП ДТП с автобусом
