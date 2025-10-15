В Москве автобус столкнулся с «Газелью»

В столичном районе Западное Дегунино автомобиль «Газель» столкнулся с рейсовым автобусом маршрута № 673, сообщили РБК в пресс-службе МВД Москвы.

По предварительным данным, авария произошла на улице Бусиновская Горка, а в результате ДТП пострадал один человек — пассажирка автобуса.

Утром 15 октября на проспекте Мира в Москве загорелся автомобиль. В результате инцидента движение транспорта в этом районе оказалось затрудненным. В ДТП никто не пострадал.