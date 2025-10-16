Орбан: Венгрия консультируется с Россией о судьбе фирм в случае изъятия активов

Орбан заявил о переговорах с Россией о судьбе фирм из-за изъятия активов

Будапешт консультируется с Москвой по поводу будущего работающих в России венгерских компаний на случай, если страна поддержит предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Mandiner.

По его словам, правительство опасается, что в ответ Москва может отнять активы работающих в России венгерских компаний или ввести другие ответные меры.

«Хотелось бы посмотреть, какие будут российские контрмеры. Будут ли отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Будут ли они заморожены? Я хочу это открыто обсудить, — сказал он. Что, если мы поддержим эту европейскую модель, а если нет? Мы должны уточнить, какими будут последствия того или иного шага».

В октябре Орбан объявил в стране сбор подписей против военных планов руководителей других государств Евросоюза.

ЕС обсуждает схему финансирования для Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов. Предоставить Украине «репарационный» кредит предлагали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц, последний называл сумму в €140 млрд. По задумке, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

Венгрия выступала против использования прибыли с заблокированных российских активов на военную помощь для Украины. Власти считают, что такое использование российских средств «осложнит переговоры».

Москва заявляла, что любые действия с ее активами сочтет «воровством». Военную поддержку Киева Россия осуждает. Украинские власти заявляли, что не подпишут никакое мирное соглашение с Россией без механизма выплаты репараций. Москва отвергает подобные требования.