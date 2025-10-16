За последние четыре года заболеваемость ожирением в России выросла на 42%

Голикова: за последние 4 года заболеваемость ожирением в России выросла на 42%

Заболеваемость ожирением в России за последние четыре года выросла на 42%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Рост показателя во многом связан с эффективным выявлением заболевания в ходе профилактических осмотров и диспансеризации, уточнила Голикова. По ее словам, он наиболее выражен среди подростков от 15 до 17 лет и лиц трудоспособного возраста.

В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ожирением страдают практически четверть россиян (24,6%). Заболевание есть у 20,6% мужчин и 27,4% женщин, среди детей в возрасте 7–11 лет ожирение наблюдается у почти 33%, отметил он.

Избыточная масса тела присутствует у 62% взрослых людей, сообщила в январе преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова.