Общество⁠,
0

Путин открыл новые дороги в Сургуте, Татарстане и Карелии

Открытие движения по участку автодороги Р-239 Казань &ndash; Оренбург после его реконструкции, 15 октября 2025 года
Открытие движения по участку автодороги Р-239 Казань – Оренбург после его реконструкции, 15 октября 2025 года (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Президент Владимир Путин открыл новые дорожные объекты в Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане и Карелии. Это произошло на совещании с членами правительства по видеосвязи.

Работы завершили с опережением срока, отметил Путин и добавил: «Это говорит о том, что наш дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты». Он поблагодарил всех причастных к запуску проектов. «Это символическая вещь по поводу разрешения. Разумеется, это такая финальная часть. Разрешаю. С богом!» — сказал Путин.

В строй были введены:

  • В Ханты-Мансийском автономном округе — мостовой переход через реку Обь в районе Сургута. Длина моста — 1,8 км, вместе с подходами — 45,5 км. Три моста через Обь в Сургуте строил «Мостострой-11», входящий в группу НПС - строителя первой в России ВСМ. Первый – железнодорожный мост - был построен в 1975 году. Второй - вантовый - в 2000 году. Новый автодорожный мост, открытый в среду, - это искусственное сооружение длиной более полутора километров с пролетным строением массой 22 тысячи тонн на 16 опорах.
  • В Татарстане — новый участок трассы Р-239 Казань — Оренбург (общая протяженность 24 км, вводимого участка — 11,2 км), который призван разгрузить основной выезд из Казани;
  • В Карелии запустили после реконструкции участок 12,8 км трассы А-215, которая связывает регион с Ленинградской и Вологодской областями.

«Уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тыс. км дорог, что примерно на 4 тыс. км будет больше, чем в 2024 году», — сказал на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.

Персоны
Владимир Путин Татарстан ХМАО Сургут Карелия Обь
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
политик, вице-премьер России
9 августа 1966 года
