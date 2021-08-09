Путин учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве». Это следует из текста документа, опубликованного пресс-службой Кремля.
Согласно указу, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» могут быть награждены создатели театральных спектаклей, кино, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач. Также этот орден можно получить за создание уникальных архитектурных произведений, произведений живописи, скульптуры, высокохудожественных образов на сцене и на экране.
Орден «За заслуги в культуре и искусстве» смогут получить реставраторы, популяризаторы российской художественной культуры и искусства, работники системы профессионального образования в области искусств. В том числе орденом могут наградить и иностранцев, которые внесли вклад в одном из перечисленных направлений.