Путин учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» будут награждать за создание фильмов, книг, музыки, популяризацию российской культуры. Медаль «За труды в культуре и искусстве» получат архитекторы, художники, журналисты, режиссеры

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве». Это следует из текста документа, опубликованного пресс-службой Кремля.

Согласно указу, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» могут быть награждены создатели театральных спектаклей, кино, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач. Также этот орден можно получить за создание уникальных архитектурных произведений, произведений живописи, скульптуры, высокохудожественных образов на сцене и на экране.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» смогут получить реставраторы, популяризаторы российской художественной культуры и искусства, работники системы профессионального образования в области искусств. В том числе орденом могут наградить и иностранцев, которые внесли вклад в одном из перечисленных направлений.