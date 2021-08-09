Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 73,51 (+0,38) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 86,44 (-0,02) Инвестиции, 13:50
Апелляцию Феттеля на лишение второго места на Гран-при Венгрии отклонили Спорт, 21:49 В Осетии завели дело из-за гибели 9 пациентов из-за проблем с кислородом Общество, 21:48 В Минобрнауки назвали недопустимыми ограничения для непривитых студентов Общество, 21:34 Дина Аверина призвала прекратить травлю опередившей ее на Олимпиаде Ашрам Спорт, 21:33 Путин учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства Политика, 21:20 Медали из вторсырья и ВИЭ — как Олимпиада в Токио стала самой зеленой Зеленая экономика, 21:00 «Сочи» обыграл «Урал» в заключительном матче 3-го тура чемпионата России Спорт, 20:57 Глава «Белой Дачи» объяснил взлет цен на морковь Бизнес, 20:26 Руй Витория ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака» Спорт, 20:25 Путин предложил создать в ООН структуру по борьбе с преступностью в море Политика, 20:18 Абрамович потратит на покупку Лукаку рекордную для «Челси» сумму Спорт, 20:18 Когда Лукашенко пообещал уйти и на что потратить новый кредит от Москвы Политика, 20:12 В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода Общество, 20:08 Акции «Сбера» сильны как никогда. Эксперты предсказали продолжение роста Инвестиции, 20:08
Политика ,  

Путин учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» будут награждать за создание фильмов, книг, музыки, популяризацию российской культуры. Медаль «За труды в культуре и искусстве» получат архитекторы, художники, журналисты, режиссеры

Фото:kremlin.ru Фото:kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве». Это следует из текста документа, опубликованного пресс-службой Кремля.

Согласно указу, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» могут быть награждены создатели театральных спектаклей, кино, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач. Также этот орден можно получить за создание уникальных архитектурных произведений, произведений живописи, скульптуры, высокохудожественных образов на сцене и на экране.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» смогут получить реставраторы, популяризаторы российской художественной культуры и искусства, работники системы профессионального образования в области искусств. В том числе орденом могут наградить и иностранцев, которые внесли вклад в одном из перечисленных направлений.

Путин впервые за 18 лет ввел в России новый орден
Политика
Владимир Путин

Как указано в документе, медаль «За труды в культуре и искусстве» могут получить артисты, архитекторы, художники, балетмейстеры, дизайнеры, журналисты, режиссеры, искусствоведы, композиторы, музыкальные исполнители, писатели, работники творческих мастерских, реставраторы и другие деятели культуры и искусства.

Они будут награждены этой медалью, если будут участвовать «в повышении роли отечественной культуры и искусства в жизни общества, в укреплении международных культурных связей, в патриотическом воспитании и сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, в развитии креативных индустрий». Иностранцы могут получить эту медаль за «продвижение международного имиджа России как страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой».

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Путин наградил более 200 медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19
Общество
Орден Пирогова

В июне 2020 года Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которыми награждают медицинских работников. Обе награды названы в честь знаменитых медиков, жизнь которых была связана с Крымом. Николай Пирогов является основоположником русской военно-полевой хирургии, был участником Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, а архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — российский и советский хирург. В марте 2020 года эти награды получили 200 работников за вклад в борьбу с коронавирусом.

Автор
Татьяна Стекольникова
Владимир Путин орден медаль культура искусство госнаграда
Материалы по теме
Путин впервые за 18 лет ввел в России новый орден
Политика
Путин объявил о появлении в России нового ордена
Политика
Путин наградил более 200 медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter