Общество⁠,
0

Администрация Киева опровергла отключения света в метро

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Информация о якобы отключении света на станциях киевского метро не соответствует действительности, сообщил телеканал «Київ 24» со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Метрополитен работает в обычном режиме, отметили в городской администрации и назвали недостоверными сведения из телеграм-каналов о перебоях со светом на станциях метро «Крещатик» и «Арсенальная». Об отключении света писал, в частности, телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

После прогремевших взрывов в Харькове местами пропал свет
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Экстренные отключения света ввели на Украине в семи областях. В Минэнерго уточнили, что аварийные отключения действуют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях, передает «РБК-Украина».

Авторы
Теги
Полина Минаева
Метро Киев Украина отключение электричества
