Администрация Киева опровергла отключения света в метро
Информация о якобы отключении света на станциях киевского метро не соответствует действительности, сообщил телеканал «Київ 24» со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Метрополитен работает в обычном режиме, отметили в городской администрации и назвали недостоверными сведения из телеграм-каналов о перебоях со светом на станциях метро «Крещатик» и «Арсенальная». Об отключении света писал, в частности, телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.
Экстренные отключения света ввели на Украине в семи областях. В Минэнерго уточнили, что аварийные отключения действуют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях, передает «РБК-Украина».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?