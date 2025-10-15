 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве

Появилось видео с тушением загоревшейся машины на проспекте Мира в Москве

Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве, вызвав затруднение в движении транспорта в этом районе. Инцидент произошел в районе дома № 188 «Б», сообщили в столичном дептрансе.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Там также рекомендуется выбирать пути объезда.

Агентство «Москва» публикует фото с горящим автомобилем на проспекте Мира, уточняя, что в результате инцидента никто не пострадал. Судя по видео, которое сняли очевидцы, позже спасатели потушили пожар.

Анастасия Лежепекова
Москва Проспект Мира пожар Автомобили дорожное движение
