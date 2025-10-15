Силовики в Армении задержали племянника католикоса Гарегина II

Мкртич Прошян (Фото: Grig Grigor / Wikipedia)

В Армении задержали главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископа Мкртича Прошяна и еще шестерых священнослужителей епархии после проведения обысков в их домах, сообщил ректор Академии адвокатов Армении Ара Зограбян, передает агентство «Новости Армении».

«Местонахождение владыки Мкртича неизвестно, Следственный комитет не предоставляет информацию, а руководитель следственной группы говорит, что не знает, где он. Это грубое нарушение прав владыки Мкртича», — подчеркнул Зограбян.

Силовики проводят обыски в Арагацотнской епархии ААЦ. Двери церкви закрыты, прихожане жалуются на то, что из-за отсутствия священнослужителей отменены все запланированные на 15 октября церковные обряды.

По информации ABC Media, Прошян — племянник католикоса всех армян Гарегина II. В августе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал его уйти в отставку. Он обвинил католикоса в нарушении обета безбрачия.

Пашинян неоднократно критиковал церковь за вмешательство в политику: по его мнению, ААЦ вместо духовной миссии занялась борьбой за власть и стала оппозиционной структурой, а также требовал, чтобы при выборе католикоса решающее слово оставалось за государством, а не за церковным собранием.

Церковь в ответ упрекнула Пашиняна в том, что тот «начал очередную кампанию» против нее, «прибегнув к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона».

В октябре суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.